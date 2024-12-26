Ця закуска зазвичай є найпершим, на що гості звертають особливу увагу. Креветки у рисових чипсах – це те, що не може залишити байдужим. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу "Шуба".

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Рецепт закуски з креветками

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
– 2 аркуші рисового паперу;
– 1 огірок;
– 2 курячі яйця;
– 200 грамів креветок;
– сіль – до смаку;
– мелений чорний перець – до смаку;
– зелена цибуля – до смаку;
– 40 грамів олії.
Для заправки:
– 50 грамів грецького йогурту;
– сіль – до смаку;
– 5 грамів сушеного часнику.

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто. Остудіть, очистіть і наріжте маленькими кубиками.

  2. Креветки відваріть у киплячій воді протягом 2 – 3 хвилин, потім наріжте на дрібні шматочки. Огірок наріжте маленькими кубиками.

  3. Змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте.

  4. Розріжте круглі листи рисового паперу на шість сегментів. Розігрійте сковороду з олією й обсмажте сегменти до хрусткої текстури.

  5. До грецького йогурту додайте сіль і сушений часник. Ретельно перемішайте й перелийте заправку в кондитерський мішок.

  6. Викладіть начинку з яєць, огірка та креветок на рисові чипси. Зверху прикрасьте заправкою й додайте пера зеленої цибулі для завершення.

Смачного!

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