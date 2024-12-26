Ця закуска зазвичай є найпершим, на що гості звертають особливу увагу. Креветки у рисових чипсах – це те, що не може залишити байдужим. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу "Шуба".

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Рецепт закуски з креветками

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– 2 аркуші рисового паперу;

– 1 огірок;

– 2 курячі яйця;

– 200 грамів креветок;

– сіль – до смаку;

– мелений чорний перець – до смаку;

– зелена цибуля – до смаку;

– 40 грамів олії.

Для заправки:

– 50 грамів грецького йогурту;

– сіль – до смаку;

– 5 грамів сушеного часнику.

Приготування:

Зваріть яйця на круто. Остудіть, очистіть і наріжте маленькими кубиками. Креветки відваріть у киплячій воді протягом 2 – 3 хвилин, потім наріжте на дрібні шматочки. Огірок наріжте маленькими кубиками. Змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте. Розріжте круглі листи рисового паперу на шість сегментів. Розігрійте сковороду з олією й обсмажте сегменти до хрусткої текстури. До грецького йогурту додайте сіль і сушений часник. Ретельно перемішайте й перелийте заправку в кондитерський мішок. Викладіть начинку з яєць, огірка та креветок на рисові чипси. Зверху прикрасьте заправкою й додайте пера зеленої цибулі для завершення.

Смачного!

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