Коли йдеться про приготування м'яса, то автоматично ми обираємо варіант маринування. Але якщо на це немає часу, то можна скористатися іншим способом, який подарує не менш соковитий результат. 24 Канал радить спробувати приготувати м'ясо за рецептом Ukr.Media.

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Рецепт соковитого м'яса без маринування

Час : 40 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів м’яса;

– 2 цибулини;

– сіль – до смаку;

– спеції (чорний перець, паприка, чебрець) – до смаку;

– 1/3 чайної ложки харчової соди;

– 50 грамів рослинної олії.

Приготування:

Очистіть цибулю та наріжте її півкільцями. Обсмажте на розігрітій рослинній олії до золотистого відтінку. Коли цибуля почне набувати рум’яного кольору, додайте до неї соду. Це допоможе швидше розм’якшити цибулю та зробить текстуру м’яса особливо ніжною. М’ясо наріжте на невеликі шматочки та викладіть у каструлю. Приправте сіллю та спеціями до смаку, перемішайте з обсмаженою цибулею. Готуйте на середньому вогні від 20 хвилин, залежно від вибраного виду м’яса. Періодично перевертайте шматочки, щоб вони рівномірно підрум’янилися. Подавайте готове м’ясо, поливши його ароматним цибульним соусом, який утворився під час приготування.

Смачного!

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