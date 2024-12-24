Цей швидкий пляцок можна спекти одним коржем, що зекономить час і зусилля, але жодним чином не вплине на фантастичний результат. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу "Господинька".
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Рецепт швидкого пляцка
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 130 грамів цукру;
– 160 грамів масла;
– 150 грамів сметани;
– 16 грамів розпушувача;
– 100 грамів маку;
– 220 грамів борошна;
– 50 грамів кокосової стружки;
– 300 грамів вишень (консервованих або морожених);
– вишневий сік із вишень;
– чорний шоколад.
Крем:
– 500 мілілітрів молока;
– 80 грамів пудингу;
– 100 грамів цукру;
– 16 грамів цукру;
– 180 грамів масла.
Приготування:
- Спершу готуємо крем. Всі інгредієнти, окрім молока, ставимо на вогонь та добре перемішуємо. Потім вливаємо молоко і варимо до загустіння на повільному вогні. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолоджуватися.
- Яйця з цукром добре збиваємо. Додаємо сметану та розтоплене вершкове масло, добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно з розпушувачем, добре перемішуємо та ділимо тісто на 2 частини. До однієї додаємо мак та перемішуємо.
- Форму застеляємо пергаментом та виливаємо тісто з маком, розрівнюємо.
- Зверху виливаємо решту тіста, викладаємо вишні та кокосову стружку.
- Випікаємо 30 хвилин при 160 градусах.
- Збиваємо масло, потім готову заварну суміш і з'єднуємо їх.
- Перемащуємо пляцок кремом та затираємо шоколадом.
- Якщо є можливість – ставимо на кілька годин у холодильник, а краще – на ніч.
Смачного!
На свята він смакує по-особливому: класичний рецепт узвару.