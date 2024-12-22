Узвар із журавлиною та прянощами — ідеальний напій для святкового столу або просто для насолоди оригінальними смаками. Він завжди доречний та не потребує багато зусиль. 24 Канал пропонує приготувати узвар за рецептом ТСН.
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Рецепт традиційного узвару
- Час: 1,5 години + охолодження
- Порцій: 3 літри
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 100 грамів сушених яблук;
– 100 грамів сушених груш;
– 100 грамів чорносливу;
– 50 грамів кураги;
– 50 грамів меду;
– 3 бутони гвоздики.
Приготування:
Сушені фрукти помістіть у друшляк і ретельно промийте під проточною водою. Потім перекладіть їх у каструлю, залийте водою та залиште настоюватися на 30 – 60 хвилин.
Поставте каструлю на плиту та варіть на повільному вогні під закритою кришкою протягом 30 хвилин.
Після цього вимкніть вогонь, додайте гвоздику й залиште узвар охолоджуватися.
Коли напій стане теплим, додайте мед і добре розмішайте.
Охолодіть узвар і подавайте його до столу.
Смачного!
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