Аромати кориці, цитрусових і меду створюють затишну атмосферу та дарують відчуття тепла. Чашка такого чаю стане справжнім ритуалом турботи про себе, інформує 24 канал з посиланням на kwestia smaku.
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Зимовий чай
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 чашка гарячого завареного чорного чаю (наприклад, Ерл Грей);
– 3 скибочки очищеного імбиру;
– 1 паличка кориці;
– 4 гвоздики;
– 1 часточка апельсина;
– половина скибочки лимона;
– 1 столова ложка меду або цукру;
– кілька ягід вишні або малини з сиропом (за бажанням).
Приготування:
- Заваріть чай із додаванням палички кориці, очищеного та нарізаного імбиру й кількох гвоздик.
- Додайте половинку скибочки апельсина та шматочок лимона. Підсолодіть напій медом або цукром до смаку.
- За бажанням можна додати вишню чи малину для яскравішого смаку.
Смачного!
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