Аромати кориці, цитрусових і меду створюють затишну атмосферу та дарують відчуття тепла. Чашка такого чаю стане справжнім ритуалом турботи про себе, інформує 24 канал з посиланням на kwestia smaku.

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Зимовий чай

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чашка гарячого завареного чорного чаю (наприклад, Ерл Грей);

– 3 скибочки очищеного імбиру;

– 1 паличка кориці;

– 4 гвоздики;

– 1 часточка апельсина;

– половина скибочки лимона;

– 1 столова ложка меду або цукру;

– кілька ягід вишні або малини з сиропом (за бажанням).

Приготування:

Заваріть чай із додаванням палички кориці, очищеного та нарізаного імбиру й кількох гвоздик. Додайте половинку скибочки апельсина та шматочок лимона. Підсолодіть напій медом або цукром до смаку. За бажанням можна додати вишню чи малину для яскравішого смаку.

Смачного!

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