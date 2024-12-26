Яєчня – один із найпопулярніших сніданків в усьому світі. Відомий кулінар Джеймі Олівер радить доповнити її трьома простими інгредієнтами, з якими ця проста страва сягне абсолютно нового рівня, розповідає 24 Канал з посиланням на Mashed.

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Соус Табаско

Цей соус має правильний баланс між червоним перцем та оцтом, тож смак яєць вдасться підкреслити максимально вдало. Так, існує безліч гострих соусів, але, на думку кулінарів, Табаско просто-таки створений для яєчні. Його творці 150 років тому напевно пробували його з яєчнею, і результат був чудовим, яким і залишається досі.

Бекон

Бекон та яєчня – це ідеальна пара, розлучати яку просо не можна. Це поєднання вигулькує у літературі, переслідує в кіно та в розмовах з друзями. Якщо ви вже стали в ряди прихильників цього рішення, то розумієте, що додаткові аргументи тут просто зайві.

Бекон – ідеальне доповнення яєчні / Фото Pixabay

Зелена цибуля

Цей інгредієнт не має такого вираженого смаку, як ріпчаста "родичка", тому ідеально доповнює страву легкими нотками свіжості. Окрім того, вона доречна абсолютно завжди й ніколи не стане причиною зіпсутої страви.

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