Соковиті стейки зі свинини стануть ідеальною опцією основної страви, навколо якої легко скомпонувати інші додатки. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом, яким поділився портал Kwestia smaku.

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Рецепт соковитих стейків зі свинини

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів ошийка;

– морська сіль і свіжомелений чорний перець;

– 3 чайні ложки медової гірчиці;

– 1 столова ложка оливкової олії або вершкового масла;

– 1 столова ложка соєвого соусу або 1 чайна ложка вустерського соусу;

– 1/2 маленької червоної або білої цибулі;

– 5 грибів;

– 1/2 склянки сухого білого вина або бульйону.

Приготування:

Свинячу шийку наріжте шматочками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра. Викладіть м’ясо у форму для запікання так, щоб скибочки лише трохи перекривали одна одну. Посоліть, поперчіть і рівномірно змастіть м'ясо гірчицею.

Полийте зверху оливковою олією або розтопленим вершковим маслом та додайте трохи соєвого соусу. Додайте нарізану цибулю та подрібнені гриби, рівномірно розподіляючи їх між шматочками м’яса. На дно форми налийте біле вино або бульйон, щоб м’ясо залишалося соковитим. Щільно накрийте форму алюмінієвою фольгою та відправте в духовку, розігріту до 190 градусів. Запікайте близько 1 – 1,5 години. Після цього зніміть фольгу, підвищте температуру до 220 градусів і запікайте ще 15 хвилин, щоб м’ясо підрум’янилося й пустило ароматний сік.

Смачного!

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