Печінковий рулет – це гармонійне поєднання естетики, смаку та бюджетності. Готувати його легко, а результатом ви точно будете задоволені. 24 Канал пропонує спробувати рецепт з ТікТок kuhar.ua.

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Рецепт печінкового рулету

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів печінки;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 4 столові ложки (100 грамів) борошна;

– 400 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки олії.

Начинка:

– 3 середні цибулини;

– 2 морквини;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки чорного перцю;

– 2 плавлені сирки;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 100 грамів майонезу + трохи для прикрашання;

– олія для смаження.

Приготування:

Підготовлену печінку подрібніть за допомогою блендера до гладкої консистенції. Яйця збийте вінчиком та змішайте з подрібненою печінкою. Додайте сіль і чорний перець, ретельно перемішайте. Поступово введіть борошно, добре перемішуючи, щоб уникнути грудочок. Потім влийте молоко й олію, ще раз усе розмішайте до однорідності. Залиште суміш на 10 – 15 хвилин для настоювання. Розігрійте пательню, злегка змастіть її олією (достатньо один раз) та випікайте млинці до готовності. Цибулю обсмажте на сковороді до золотистого кольору (приблизно 6 – 7 хвилин). Додайте терту моркву, посоліть, поперчіть і смажте ще 7 – 8 хвилин. Перекладіть обсмажену суміш у блендер. Туди ж додайте плавлені сирки, часник і майонез. Збийте все до утворення однорідного кремоподібного стану. На харчову плівку, складену в три шари, викладіть перший млинець та змастіть його тонким шаром начинки. Далі наступний млинець викладайте нахлистом і також змащуйте начинкою. Після того, як усі млинці будуть змащені, акуратно загорніть рулет, підгинаючи краї з обох боків. Щільно скрутіть рулет у плівку та помістіть його в холодильник на 3 – 5 годин для просочення.

Смачного!

Вони викличуть аплодисменти: курячі рулетики в беконі.