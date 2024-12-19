Цей салат може стати справжнім хітом зустрічі Нового року. Рецепт далеко не найскладніший, а результат захоплює усіх. 24 Канал пропонує скористатися рецептом, який поширив портал Smaker.
Цікаво Він перевершує "Олів'є" та "Шубу": святковий салат з курочкою та ананасами
Рецепт салату з червоною рибою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів рису для суші;
– 50 мілілітрів яблучного оцту;
– 5 столових ложок цукру;
– 4 столові ложки темного соєвого соусу;
– 2 авокадо;
– 1 зелений огірок;
– приблизно 70 грамів маринованого імбиру;
– 250 грамів холоднокопченої сьомги без шкіри;
– 4 листочки морських водоростей;
– 4 столові ложки майонезу;
– 1 ложка васабі;
– 2 чайні ложки насіння кунжуту.
Приготування:
Зваріть рис відповідно до інструкції на упаковці. Поки рис ще теплий, приготуйте заправку: змішайте яблучний оцет, цукор і темний соєвий соус. Додайте цю суміш до рису й ретельно перемішайте. Залиште рис охолоджуватися.
Авокадо почистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте кубиками. Огірок наріжте такими ж невеликими кубиками. Сьомгу також наріжте кубиками. Морські водорості наріжте на квадрати розміром приблизно 2×2 сантиметри. Імбир наріжте дрібнішими шматочками.
Змішайте майонез із васабі до однорідності.
Дно салатника діаметром 20 сантиметрів викладіть листами водоростей.
Половину приготованого рису рівномірно розподіліть по водоростях і змастіть його половиною майонезу з васабі.
Додайте шар огірків, половину сьомги та нарізаний імбир.
Зверху викладіть ще один шар водоростей, залишок рису та змастіть його майонезом з васабі.
Викладіть кубики авокадо та другу половину сьомги. Зверху посипте кунжутом, який попередньо злегка підсмажте на сухій сковорідці для кращого аромату.
Поставте салат у холодильник на 2 години для просочення та стабілізації. Подавайте охолодженим.
Смачного!
Вона викликає аплодисменти: закуска на новорічний стіл.