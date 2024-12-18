Зараз кожен шукає рецепти на свята, які б дали можливість не лише почастувати, а й здивувати гостей. Салат з куркою та ананасом створили саме для таких випадків. 24 Канал рекомендує спробувати рецепт порталу "Господинька".
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Рецепт салату з курки та ананасу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 350 вареного курячого філе;
– 250 грамів смажених грибів з цибулею;
– 3 – 4 яйця;
– 2 – 3 огірки;
– 200 грамів твердого сиру;
– 1 банка ананасів;
– сіль та перець до смаку;
– йогурт або сметана для заправки;
– зелень та зерна гранату.
Приготування:
- У форму викладаємо першим шаром викладаємо дрібно нарізану курку, перемащуємо.
- Другим шаром викладаємо гриби, теж легко перемащуємо.
- Тремо яйця, солимо, перчимо та перемащуємо, викладаємо дрібно нарізані огірки.
- Затираємо твердим сиром, злегка змащуємо, прикрашаємо салат зеленню та зернами гранату.
Смачного!
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