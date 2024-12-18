Зараз кожен шукає рецепти на свята, які б дали можливість не лише почастувати, а й здивувати гостей. Салат з куркою та ананасом створили саме для таких випадків. 24 Канал рекомендує спробувати рецепт порталу "Господинька".

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Рецепт салату з курки та ананасу

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 350 вареного курячого філе;

– 250 грамів смажених грибів з цибулею;

– 3 – 4 яйця;

– 2 – 3 огірки;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 банка ананасів;

– сіль та перець до смаку;

– йогурт або сметана для заправки;

– зелень та зерна гранату.

Приготування:

У форму викладаємо першим шаром викладаємо дрібно нарізану курку, перемащуємо. Другим шаром викладаємо гриби, теж легко перемащуємо. Тремо яйця, солимо, перчимо та перемащуємо, викладаємо дрібно нарізані огірки. Затираємо твердим сиром, злегка змащуємо, прикрашаємо салат зеленню та зернами гранату.

Смачного!

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