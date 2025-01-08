Один з головних критеріїв вдалого бульйону – його прозорість. Так, в процесі приготування важливо збирати шумовиння, але на результат може вплинути навіть вода, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Doradca smaku.

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Яку воду використати для бульйону

Досвідчені господині та кулінари переконані, що найкращим бульйон виходить тоді, коли його приготування починається з дуже холодної води. Відтак, вони радять класти кістки або курку одразу в каструлю.

Чудовий результат / Фото Pixabay

Також вони зазначають, що для певності потрібно використовувати фільтровану воду. Якщо такої можливості немає, то вода з крана повинна добре стекти, інакше бульйон вийде каламутним й не надто апетитним.

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