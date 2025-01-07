Ця оригінальна закуска може стати справжнім подарунком для вашої сім'ї. Треба зовсім трішки часу та зусиль, щоб отримати ціле деко ароматної випічки. 24 Канал пропонує також насолодитися цим неординарним смаком із рецептом порталу "Господинька".

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Рулетики з грибами

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 лаваші;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– чайна ложка кунжуту;

– 1 жовток + столова ложка води;

начинка:

– 500 грамів печериць;

– 2 зубчики часнику;

– 20 грамів вершкового масла;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Часник та печериці нарізаємо та обсмажуємо на вершковому маслі. Коли гриби пустять сік – солимо та перчимо до смаку. Перекладаємо начинку в миску та змішуємо з тертим сиром. Начинка готова. Лаваш змащуємо майонезом, викладаємо начинку, скручуємо в рулет та нарізаємо порційними шматочками. Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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