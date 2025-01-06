Ці смажені пиріжки швидко увійдуть до списку ваших улюблених страв. Хрустке тісто та соковита м'ясна начинка – хіба можна придумати щось краще? 24 Канал пропонує скористатися рецептом смажених пиріжків від порталу "Господинька".

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Рецепт смажених пиріжків

  • Час: 6
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Інгредієнти:
Тісто:
– 250 мілілітрів теплої води;
– 2 чайні ложки олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 350 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача.
Начинка:
– 1 цибулина;
– 500 грамів м’ясного фаршу;
– сіль, перець, паприка, сухий часник до смаку;
– олія для обсмажування;
– 1 варене яйце;
– 70 – 100 грамів сиру моцарела.

Приготування:

  1. На сковорідці смажимо дрібну нарізану цибулю, додаємо фарш та спеції і смажимо до готовності м'яса.
  2. Засмажку перекладаємо у миску, додаємо терті варені яйця та сир, добре перемішуємо.
  3. Готуємо тісто. Теплу воду змішуємо з олією та сіллю. Просіюємо борошно, додаємо розпушувач та замішуємо тісто.
  4. Тісто ділимо на шматочки, розкочуємо на прямокутники, додаємо начинку і формуємо пиріжки.
  5. Обсмажуємо у добре розігрітій олії до золотистості з двох сторін.

Смачного!

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