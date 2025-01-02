Якщо ви полюбляєте рідкі страви з чітким м'ясним акцентом, то боб левеш стане вашим улюбленцем. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом з TikTok mil_alexx_pp.

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Рецепт боб левеша

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів копчених ребер;

– 300 грамів копченої ковбаси;

– 450 грамів білої квасолі;

– 2500 мілілітрів води;

– 1 велика морква;

– 250 мілілітрів пюре з помідорів;

– 2 цибулини;

– 150 грамів кореня селери;

– петрушка – до смаку;

– 5 зубчиків часнику;

– 1 гострий перець;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– копчена паприка – до смаку;

– лавровий лист – до смаку;

– 10 горошин перцю;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 яйце.

Приготування:

Налийте воду в глибоку каструлю, додайте копчені ребра, цілу цибулину, лавровий лист, перець горошком і сіль. Доведіть до кипіння та варіть 15 хвилин. Поки бульйон вариться, наріжте кубиками моркву та корінь селери. Через 15 хвилин додайте їх до каструлі й продовжуйте готувати ще 15 хвилин. Потім дістаньте цибулю та викиньте її. Вийміть ребра, відокремте м'ясо від кісток і поверніть його назад у бульйон. На сковороді протягом 5 хвилин обсмажте подрібнену цибулю. Додайте нарізану копчену ковбасу та готуйте ще 7 хвилин. Посипте суміш 1,5 столовими ложками копченої паприки та 2 столовими ложками борошна, ретельно перемішайте. Додайте до засмажки 4 черпаки бульйону, щоб зробити її рідшою. Потім всипте нарізану петрушку, дрібно порізаний гострий перець і подрібнений часник. Готуйте ще 5 хвилин, після чого перекладіть засмажку в каструлю з бульйоном. Якщо використовуєте консервовану квасолю, додайте 2 банки. Якщо суху, заздалегідь замочіть її та відваріть. Варіть суп ще 15 хвилин. Для тіста збийте яйце з дрібкою солі, поступово додаючи борошно, щоб вийшло м'яке тісто. Відщипуйте невеликі шматочки та кидайте їх у киплячий суп. Варіть ще 7 хвилин. Готову страву подавайте, прикрасивши свіжою петрушкою.

Смачного!

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