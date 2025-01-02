Якщо ви полюбляєте рідкі страви з чітким м'ясним акцентом, то боб левеш стане вашим улюбленцем. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом з TikTok mil_alexx_pp.
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Рецепт боб левеша
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів копчених ребер;
– 300 грамів копченої ковбаси;
– 450 грамів білої квасолі;
– 2500 мілілітрів води;
– 1 велика морква;
– 250 мілілітрів пюре з помідорів;
– 2 цибулини;
– 150 грамів кореня селери;
– петрушка – до смаку;
– 5 зубчиків часнику;
– 1 гострий перець;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– копчена паприка – до смаку;
– лавровий лист – до смаку;
– 10 горошин перцю;
– 2 столові ложки борошна;
– 1 яйце.
Приготування:
- Налийте воду в глибоку каструлю, додайте копчені ребра, цілу цибулину, лавровий лист, перець горошком і сіль. Доведіть до кипіння та варіть 15 хвилин.
- Поки бульйон вариться, наріжте кубиками моркву та корінь селери. Через 15 хвилин додайте їх до каструлі й продовжуйте готувати ще 15 хвилин. Потім дістаньте цибулю та викиньте її.
- Вийміть ребра, відокремте м'ясо від кісток і поверніть його назад у бульйон.
- На сковороді протягом 5 хвилин обсмажте подрібнену цибулю. Додайте нарізану копчену ковбасу та готуйте ще 7 хвилин. Посипте суміш 1,5 столовими ложками копченої паприки та 2 столовими ложками борошна, ретельно перемішайте.
- Додайте до засмажки 4 черпаки бульйону, щоб зробити її рідшою. Потім всипте нарізану петрушку, дрібно порізаний гострий перець і подрібнений часник. Готуйте ще 5 хвилин, після чого перекладіть засмажку в каструлю з бульйоном.
- Якщо використовуєте консервовану квасолю, додайте 2 банки. Якщо суху, заздалегідь замочіть її та відваріть. Варіть суп ще 15 хвилин.
- Для тіста збийте яйце з дрібкою солі, поступово додаючи борошно, щоб вийшло м'яке тісто. Відщипуйте невеликі шматочки та кидайте їх у киплячий суп. Варіть ще 7 хвилин.
- Готову страву подавайте, прикрасивши свіжою петрушкою.
Смачного!
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