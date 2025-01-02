Усі, хто бодай раз куштував домашній майонез, неодмінно повертаються до нього знову. Воно й не дивно, адже результат справді вражає. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом порталу ProstoWay.
Буде цікаво Хрустка зовні та м'яка всередині: смажимо картоплю за знаменитим методом "3-3-3"
Рецепт домашнього майонезу
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 курячі яйця;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 30 мілілітрів води.
Приготування:
Спочатку зваріть яйця до готовності. Дайте їм охолонути, а потім почистіть.
Помістіть очищені яйця в чашу блендера. Додайте до них гірчицю, лимонний сік і воду.
Збийте всі інгредієнти до однорідної соусної консистенції.
Домашній майонез готовий! Він виходить густим, насиченим і чудово підходить для заправки салатів чи іншого використання.
Смачного!
Покращить настрій та здоров'я: як заварити фруктовий зимовий чай.