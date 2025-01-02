Усі, хто бодай раз куштував домашній майонез, неодмінно повертаються до нього знову. Воно й не дивно, адже результат справді вражає. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом порталу ProstoWay.

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Рецепт домашнього майонезу

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 4 курячі яйця;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 30 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Спочатку зваріть яйця до готовності. Дайте їм охолонути, а потім почистіть.

  2. Помістіть очищені яйця в чашу блендера. Додайте до них гірчицю, лимонний сік і воду.

  3. Збийте всі інгредієнти до однорідної соусної консистенції.

  4. Домашній майонез готовий! Він виходить густим, насиченим і чудово підходить для заправки салатів чи іншого використання.

Смачного!

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