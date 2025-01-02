Усі, хто бодай раз куштував домашній майонез, неодмінно повертаються до нього знову. Воно й не дивно, адже результат справді вражає. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом порталу ProstoWay.

Буде цікаво Хрустка зовні та м'яка всередині: смажимо картоплю за знаменитим методом "3-3-3"

Рецепт домашнього майонезу

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 курячі яйця;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 30 мілілітрів води.

Приготування:

Спочатку зваріть яйця до готовності. Дайте їм охолонути, а потім почистіть. Помістіть очищені яйця в чашу блендера. Додайте до них гірчицю, лимонний сік і воду. Збийте всі інгредієнти до однорідної соусної консистенції. Домашній майонез готовий! Він виходить густим, насиченим і чудово підходить для заправки салатів чи іншого використання.

Смачного!

Покращить настрій та здоров'я: як заварити фруктовий зимовий чай.