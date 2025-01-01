Досвідчені господині добре знайомі з методом смаження картоплі "3-3-3". 24 Канал з посиланням на Ukr.Media розповідає, в чому його суть та чому він набув такої популярності.

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Як смачно посмажити картоплю

Назва методу відображає три ключові етапи:

провести трихвилинний тест для визначення якості картоплі;

розділити нарізану картоплю на три порції перед обсмажуванням;

перший етап обсмажування триває рівно три хвилини.

Спочатку потрібно перевірити, чи підходить картопля для смаження. Для цього проводять простий тест: розріжте картоплину навпіл і потріть дві половинки одна об одну протягом трьох секунд.

Улюблена картопелька / Фото Pixabay

Якщо після цього вони склеїлися, то в картоплі багато крохмалю, і вона краще підходить для запікання чи приготування пюре. Якщо ж половинки не злипаються або прилипають слабо, це свідчить про низький або середній вміст крохмалю – така картопля ідеально підходить для смаження.

Наріжте картоплю брусочками або пластинками, після чого розділіть її на три рівні частини. На розігріту сковороду спочатку викладіть одну порцію. Через три хвилини переверніть її і додайте другу частину. Ще через одну хвилину викладіть залишок.

Важливо пам'ятати, що не варто накривати сковороду кришкою, а сіль додавати треба лише наприкінці, коли картопля вже майже готова. Ці прості поради допоможуть отримати хрустку та ніжну всередині картоплю, яка потішить вас і ваших близьких.

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