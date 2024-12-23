Цей рецепт ідеально підходить для особливих моментів, коли хочеться потішити себе або близьких, розповідає 24 Канал. Готувати сирник дуже просто, і навіть ті, хто не часто пече, впораються з ним. Його текстура ніжна, а смак – насичений і багатий.

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Особливість Львівського сирника – це універсальність. Його можна подавати як із сухофруктами, так і без них, додаючи родзинки, журавлину або навіть шматочки шоколаду. Приготуйте цей десерт разом із нами і переконайтесь, що створити ідеальний сирник – зовсім не складно! У пригоді стане рецепт з ТікТок recipes_valentine.

Рецепт львівського сирника

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 700 грамів сиру 9%;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 60 – 70 грамів сметани (20%);

– 3 яйця;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів вершкового масла;

– 50 – 100 грамів сухофруктів (за бажанням).

Як приготувати сирник: відео

Приготування:

Підготуйте всі інгредієнти. Додайте у велику миску сир, цукор, сметану і ванільний цукор. Збийте масу занурювальним блендером до однорідності. Додайте яйця та кукурудзяний крохмаль. Знову збийте блендером, щоб суміш стала гладкою. Додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте. За бажанням додайте сухофрукти. Попередньо замочіть їх у теплій воді, якщо вони дуже сухі. Перемішайте масу, щоб сухофрукти рівномірно розподілилися. Перекладіть суміш у форму для випічки, застелену пергаментом або змащену маслом. Розрівняйте поверхню лопаткою. Випікайте сирник у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 45 хвилин. Сирник має стати рум’яним зверху. Після випікання дайте десерту повністю охолонути у формі, а потім перенесіть на тарілку.

Смачного!

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