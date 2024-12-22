Ця страва символізує багатство, достаток і здоров’я. Пшениця – джерело життя, мак – символ добробуту, мед – солодкість і радість, розповідає 24 Канал. Кожна господиня має свій особливий рецепт, але основа залишається незмінною.

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Цей рецепт з ТікТок oksana_kretsul потішить вас своєю простотою та доступністю. Ви зможете адаптувати його під свій смак, додавши більше меду чи зробивши страву рідкішою. Кутя завжди буде особливою, якщо ви готуєте її з душею.

Приготуйте цю традиційну страву разом із нами, і нехай ваш святковий стіл буде наповнений затишком і радістю!

Рецепт куті

Час : 2 години (з підготовкою)

: 2 години (з підготовкою) Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів пшениці;

– 200 грамів маку;

– 100 грамів цукру;

– 300 грамів горіхів (100 грамів – подрібнити, 200 грамів – поламати);

– 4 – 5 столових ложок меду (або до смаку);

– окріп – кількість залежить від бажаної консистенції.

Як приготувати кутю: відео

Приготування:

Промийте пшеницю кілька разів під проточною водою. Залийте водою та залиште на кілька годин. Потім злийте воду, залийте чистою, щоб вона накривала пшеницю на 1,5 – 2 сантиметри. Варіть на малому вогні під кришкою до готовності. За потреби доливайте окріп. Готовність перевірте на смак – зерна мають бути м'якими, але не розвареними. Мак залийте окропом і розмішайте, щоб помити його. Злийте воду, знову залийте окропом і залиште під кришкою на 20 хвилин. Потім злийте воду, поки мак ще теплий, і перетріть його у макітрі або комбайні до появи білого молочка. Додайте половину цукру та знову перетріть. До маку додайте горіхи. Половину подрібніть до дрібної консистенції, а іншу частину розламайте руками. Введіть частину пшениці, 1 – 2 ложки меду та трохи окропу. Перемішайте кутю й спробуйте. Додайте мед, пшеницю або окріп до смаку, щоб досягти бажаної солодкості та консистенції. Не змішуйте одразу всю пшеницю, щоб можна було скоригувати смак і текстуру.

Смачного!

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