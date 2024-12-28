Цей рецепт вкотре підкреслює, що інколи достатньо найменших зусиль, аби доторкнутися до вишуканості. Достатньо лише трьох інгредієнтів, аби доторкнутися до задоволення. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом Beszamel.

Цікаво Точно такий, як у дитинстві: перевірений часом рецепт крабового салату

Рецепт салату з авокадо і яйцем

  • Час: 4
  • Порцій: 5 хвилин

Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 1 авокадо;
– 1 свіжий зелений огірок;
– кілька крапель лимонного соку.
Соус:
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. З'єднайте грецький йогурт із майонезом і подрібненим часником. Додайте сіль і перець до смаку.

  2. Зварені на круто яйця очистьте й наріжте дрібними кубиками. Очищений огірок також наріжте кубиками.

  3. Розріжте авокадо, видаліть кісточку й ложкою дістаньте м'якоть, яку потім наріжте кубиками та скропіть лимонним соком.

  4. Складіть усі підготовлені інгредієнти в глибоку миску, заправте соусом і добре перемішайте.

  5. Салат можна подавати одразу або доповнити його улюбленим хлібом.

Смачного!

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