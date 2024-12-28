Цей рецепт вкотре підкреслює, що інколи достатньо найменших зусиль, аби доторкнутися до вишуканості. Достатньо лише трьох інгредієнтів, аби доторкнутися до задоволення. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом Beszamel.
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Рецепт салату з авокадо і яйцем
- Час: 4
- Порцій: 5 хвилин
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 1 авокадо;
– 1 свіжий зелений огірок;
– кілька крапель лимонного соку.
Соус:
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець.
Приготування:
З'єднайте грецький йогурт із майонезом і подрібненим часником. Додайте сіль і перець до смаку.
Зварені на круто яйця очистьте й наріжте дрібними кубиками. Очищений огірок також наріжте кубиками.
Розріжте авокадо, видаліть кісточку й ложкою дістаньте м'якоть, яку потім наріжте кубиками та скропіть лимонним соком.
Складіть усі підготовлені інгредієнти в глибоку миску, заправте соусом і добре перемішайте.
Салат можна подавати одразу або доповнити його улюбленим хлібом.
Смачного!
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