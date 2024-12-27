Олена Зеленська, перша леді України, поділилася рецептом простого, але смачного салату, який ідеально доповнить святковий стіл. Ця страва чудово поєднується з м’ясними стравами, надаючи їм вишуканого смаку. 24 Канал пропонує зберегти рецепт ТСН.

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Салат із червоної капусти із соусом вінегрет

Час : 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– четвертина червоної капустини;

– половина білокачанної капусти;

– 2 столові ложки гірчичної пасти;

– 1 столова ложка яблучного оцту або соку лимона;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Спершу тонко наріжте підготовлену капусту. Для приготування соусу змішайте олію з оцтом або лимонним соком, додайте гірчицю, сіль і перець, ретельно розмішайте. Залийте капусту соусом і добре перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися.

Смачного!

Може врятувати в останню мить: швидкий пляцок.