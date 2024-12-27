Олена Зеленська, перша леді України, поділилася рецептом простого, але смачного салату, який ідеально доповнить святковий стіл. Ця страва чудово поєднується з м’ясними стравами, надаючи їм вишуканого смаку. 24 Канал пропонує зберегти рецепт ТСН.
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Салат із червоної капусти із соусом вінегрет
Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– четвертина червоної капустини;
– половина білокачанної капусти;
– 2 столові ложки гірчичної пасти;
– 1 столова ложка яблучного оцту або соку лимона;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Спершу тонко наріжте підготовлену капусту.
- Для приготування соусу змішайте олію з оцтом або лимонним соком, додайте гірчицю, сіль і перець, ретельно розмішайте.
- Залийте капусту соусом і добре перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися.
Смачного!
Може врятувати в останню мить: швидкий пляцок.