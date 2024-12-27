Салат Олів'є з червоною рибою стане зіркою вашого новорічного застілля. Єдина помилка, яку ви можете зробити – приготувати його надто мало, тож краще одразу почніть з подвійної порції. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом порталу "Шуба".
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Рецепт Олів'є з червоною рибою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів риби червоної (філе);
– 2 курячі яйця;
– 1 картопля;
– 1 морква;
– 120 грамів зеленого горошку;
– 100 грамів огірка;
– 1 пучок петрушки;
– 70 грамів майонезу 72%;
– сіль до смаку.
Приготування:
Помийте та почистіть картоплю і моркву. Промийте пучок петрушки, обсушіть його. Огірок також помийте.
Відваріть моркву і картоплю до готовності. Картоплю дістаньте раніше, оскільки вона готується швидше.
Перевіряйте готовність овочів ножем або виделкою. Готові овочі вийміть з каструлі й охолодіть.
Відваріть курячі яйця, помістивши їх у каструлю. Зваріть їх круто.
Наріжте овочі, яйця та рибу кубиками однакового розміру.
Солону червону рибу очистіть від шкіри (якщо вона є) та поріжте дрібними шматочками.
З консервованого горошку злийте рідину. Пересипте горошок у глибоку миску.
Додайте до горошку нарізані картоплю, моркву, рибу, яйця та дрібно нарізану зелень, таку як петрушка чи кріп.
Заправте салат майонезом, посоліть і ретельно перемішайте.
Смачного!
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