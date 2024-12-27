Салат Олів'є з червоною рибою стане зіркою вашого новорічного застілля. Єдина помилка, яку ви можете зробити – приготувати його надто мало, тож краще одразу почніть з подвійної порції. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт Олів'є з червоною рибою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів риби червоної (філе);
– 2 курячі яйця;
– 1 картопля;
– 1 морква;
– 120 грамів зеленого горошку;
– 100 грамів огірка;
– 1 пучок петрушки;
– 70 грамів майонезу 72%;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Помийте та почистіть картоплю і моркву. Промийте пучок петрушки, обсушіть його. Огірок також помийте.

  2. Відваріть моркву і картоплю до готовності. Картоплю дістаньте раніше, оскільки вона готується швидше.

  3. Перевіряйте готовність овочів ножем або виделкою. Готові овочі вийміть з каструлі й охолодіть.

  4. Відваріть курячі яйця, помістивши їх у каструлю. Зваріть їх круто.

  5. Наріжте овочі, яйця та рибу кубиками однакового розміру.

  6. Солону червону рибу очистіть від шкіри (якщо вона є) та поріжте дрібними шматочками.

  7. З консервованого горошку злийте рідину. Пересипте горошок у глибоку миску.

  8. Додайте до горошку нарізані картоплю, моркву, рибу, яйця та дрібно нарізану зелень, таку як петрушка чи кріп.

  9. Заправте салат майонезом, посоліть і ретельно перемішайте.

Смачного!

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