На перший погляд, у цьому салаті цілком звичні інгредієнти, якими навряд чи когось здивуєш. Однак варто додати секретний соус, аби враження було категорично протилежним. 24 Канал пропонує рецепт, який поширив портал Ukr.Media.

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Рецепт салату Глехурад

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 листочки пекінської капусти;

– 2 – 3 огірки;

– 3 помідори;

– 1 цибулина;

– зелень – до смаку;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 5 – 6 редисок;

– 1 солодкий перець;

– 2 зубчики часнику;

– 5 столових ложок оливкової олії;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– чорний перець і сіль – до смаку.

Приготування:

Наріжте всі овочі: огірки, помідори, цибулю, солодкий перець і пекінську капусту. Якщо немає пекінської капусти, використайте будь-який хрусткий салат. Подрібніть зелень, як-от кріп і петрушку. За бажанням можна додати кінзу. З'єднайте нарізані овочі та зелень у салатнику. Горіхи злегка обсмажте на сковороді або прогрійте в мікрохвильовій печі протягом 1,5 хвилин. Приблизно третину горіхів наріжте ножем, залишивши їх трохи більшими. Решту подрібніть у блендері до дрібної крихти. Для заправки змішайте в окремій посудині оливкову олію, яблучний оцет, чорний перець і сіль. Додайте подрібнені у блендері горіхи та дрібно нарізаний часник. Ретельно перемішайте. Заправте овочі отриманою сумішшю та добре перемішайте. Найкраще заправляти салат безпосередньо перед подачею.

Смачного!

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