Цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою. Приготування цього торта стане цікавим досвідом, а близькі після першого ж шматочка занесуть його до списку улюблених. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу "Господинька".

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Рецепт бісквітного торта

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

бісквіт:

– 6 жовтків;

– дрібка солі;

– 60 грамів цукру;

– 20 мілілітрів олії;

– 50 мілілітрів молока;

– 70 грамів борошна;

– 20 грамів какао;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– 50 мілілітрів молока для просочення бісквіта;

мус:

– 20 грамів желатину + 50 мілілітрів води;

– 200 грамів вершкового масла (82%);

– 200 грамів згущеного молока;

– 150 грамів цукру + 150 мілілітрів води;

– 6 білків + дрібка солі + 50 грамів цукру + 1 чайна ложка ванільного цукру;

глазур:

– 100 грамів шоколаду;

– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

Жовтки з дрібкою солі та цукром збиваємо до пишної маси. Вливаємо олію та молоко, перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, додаємо какао і перемішуємо до однорідності. Випікаємо бісквіт в улюбленій формі 10 хвилин при 180 градусах. Охолоджуємо корж. В мисочці змішуємо желатин та воду, залишаємо, щоб він набухнув. Окремо збиваємо масло до пишності, потім додаємо згущене молоко та збиваємо до однорідності. Готуємо сироп. Змішуємо в каструлі цукор і воду. Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання варимо рівно 6 хвилин. В іншій мисці міксером збиваємо білки з дрібкою солі, додаємо цукор і ванілін, поки не утворяться пишна маса і стійкі піки. Гарячу сиропну масу повільно, тонкою цівкою, вливаємо до збитих білків, постійно помішуючи міксером. Після того, як увесь сироп доданий, збиваємо масу ще 3 – 4 хвилини. Желатин розтоплюємо на водяній бані та додаємо до білків, збиваємо. У два етапи додаємо крем з масла та згущеного молока, збиваємо лише на маленькій швидкості міксера. Покриваємо бісквіт мусом та ставимо на ніч у холодильник. Топимо шоколад з маслом, покриваємо торт та знову ставимо у холодильник.

Смачного!

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