Цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою. Приготування цього торта стане цікавим досвідом, а близькі після першого ж шматочка занесуть його до списку улюблених. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу "Господинька".
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Рецепт бісквітного торта
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
бісквіт:
– 6 жовтків;
– дрібка солі;
– 60 грамів цукру;
– 20 мілілітрів олії;
– 50 мілілітрів молока;
– 70 грамів борошна;
– 20 грамів какао;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– 50 мілілітрів молока для просочення бісквіта;
мус:
– 20 грамів желатину + 50 мілілітрів води;
– 200 грамів вершкового масла (82%);
– 200 грамів згущеного молока;
– 150 грамів цукру + 150 мілілітрів води;
– 6 білків + дрібка солі + 50 грамів цукру + 1 чайна ложка ванільного цукру;
глазур:
– 100 грамів шоколаду;
– 30 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Жовтки з дрібкою солі та цукром збиваємо до пишної маси. Вливаємо олію та молоко, перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, додаємо какао і перемішуємо до однорідності.
- Випікаємо бісквіт в улюбленій формі 10 хвилин при 180 градусах. Охолоджуємо корж.
- В мисочці змішуємо желатин та воду, залишаємо, щоб він набухнув.
- Окремо збиваємо масло до пишності, потім додаємо згущене молоко та збиваємо до однорідності.
- Готуємо сироп. Змішуємо в каструлі цукор і воду. Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання варимо рівно 6 хвилин.
- В іншій мисці міксером збиваємо білки з дрібкою солі, додаємо цукор і ванілін, поки не утворяться пишна маса і стійкі піки.
- Гарячу сиропну масу повільно, тонкою цівкою, вливаємо до збитих білків, постійно помішуючи міксером. Після того, як увесь сироп доданий, збиваємо масу ще 3 – 4 хвилини.
- Желатин розтоплюємо на водяній бані та додаємо до білків, збиваємо.
- У два етапи додаємо крем з масла та згущеного молока, збиваємо лише на маленькій швидкості міксера.
- Покриваємо бісквіт мусом та ставимо на ніч у холодильник.
- Топимо шоколад з маслом, покриваємо торт та знову ставимо у холодильник.
Смачного!
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