Усі переконані, що найкраще борошно має бути виключно білим і належати до вищого ґатунку. Проте експерти наголошують, що головний критерій – це призначення, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Читайте також Як гарно подати на стіл авокадо: цей спосіб робить процес простим, а результат ресторанним

Як обирати борошно

Борошно вищого ґатунку, очищене від оболонок зерна, підходить для хлібобулочних виробів без начинки та кондитерської випічки. Воно дозволяє швидко приготувати тісто, але практично не містить таких важливих елементів, як калій, магній чи вітаміни групи В.

А от для нездобної випічки ідеальним вибором буде борошно першого ґатунку. Воно багатше на фосфор і кальцій, а також дозволяє довше зберегти свіжість готових виробів.

Незамінний інгредієнт / Фото Pixabay

Борошно другого ґатунку перемелюють разом із оболонками зерна, завдяки чому в ньому зберігаються всі природні вітаміни та мінерали. Однак тісто з такого борошна виходить менш пухким і повільніше підходить. Його найчастіше використовують для приготування млинців, вафель, вареників чи пельменів.

Якісне борошно вищого ґатунку має білий колір із легким кремовим відтінком. Якщо продукт змінює колір при підвищеній вологості, це свідчить про його низьку якість.

Обираючи борошно, зверніть увагу на запах: він має бути свіжим, без затхлості, яка може свідчити про довготривале зберігання. Хороше борошно легко прилипає до рук, стискається і "хрумтить". Найкраще купувати його в паперових упаковках, що забезпечують вентиляцію та збереження властивостей.

Аналог завжди є: чим можна замінити пергамент для випікання.