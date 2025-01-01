Кулінарія – це мистецтво, яке любить винахідливих. Як вийти з ситуації, коли закінчився пергаментний папір, розповідає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Канцелярська калька

Канцелярська калька – чи не найпростіша альтернатива пергаменту, адже вона має схожу текстуру. Але перед використанням поверхню потрібно добре змастити олією, щоб уникнути прилипання тіста.

Офісний папір

На допомогу може прийти і звичайний офісний папір, але він повинен бути новим і чистим. Його також слід добре змастити маслом або жиром, щоб процес зняття був максимально легким. Також пам'ятайте, що його можна використовувати лише для страв, які запікаються при низьких температурах, в іншому випадку краще розглянути інші опції.

Харчовий пергамент та пакети для запікання

Харчовий пергамент, який часто використовують для пакування продуктів, – чудовий вибір для випічки. Головне, щоб він був безпечним для використання у духовці. Альтернативою є пакети для запікання, які добре зберігають тепло та не прилипають до тіста, що робить їх ідеальними для багатьох страв.

Жир + присипка

Перевірений спосіб, яким користувалися ще наші бабусі, – щедро змастити деко маслом, маргарином або олією. Для додаткового ефекту можна посипати поверхню манкою, борошном чи панірувальними сухарями. Цей метод найбільш універсальний та підходить для будь-якої випічки – від хліба до бісквітів. А легкий рельєф, створений манкою чи сухарями, стане приємним бонусом.

Чи можна використовувати фольгу

Якщо є можливість – краще обрати інші опції. Навіть якщо покласти фольгу матовою стороною вниз та змастити жиром, то все одно існує ризик прилипання страви.

Окрім того, фольга може окислюватися при високих температурах, змінюючи смак страви. Найкраще її використовувати для створення форм або для страв, які не контактують з тістом.

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