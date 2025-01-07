Яким рецептом приготування курятини ви б не послуговувалися, цей маринад завжди працює на "відмінно". Крильця, стегна чи філе – він додасть особливих ноток будь-якому м'ясу. 24 Канал пропонує зберегти рецепт маринаду для курятини від порталу Prosto Way.

До теми Вона все зіпсує: яку популярну спецію не можна використовувати для маринування м'яса

Рецепт маринаду для курятини

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: на 1 кілограм курятини

Інгредієнти:
– 4 столові ложки майонезу;
– 5 – 6 столових ложок сметани;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка перцю;
– 2 чайні ложки паприки;
– 2 чайні ложки куркуми або карі;
– 50 мілілітрів соєвого соусу.

Приготування:

  1. Спочатку змішуємо рідкі інгредієнти.
  2. Потім додаємо спеції та ще раз добре перемішуємо маринад до однорідності.
  3. Покриваємо маринадом курятину, накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник.
  4. Курочці достатньо пробути у маринаді щонайменше годину, однак для кращого ефекту краще маринувати м'ясо більш тривалий час.

Смачного!

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