Яким рецептом приготування курятини ви б не послуговувалися, цей маринад завжди працює на "відмінно". Крильця, стегна чи філе – він додасть особливих ноток будь-якому м'ясу. 24 Канал пропонує зберегти рецепт маринаду для курятини від порталу Prosto Way.
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Рецепт маринаду для курятини
- Час: 5 хвилин
- Порцій: на 1 кілограм курятини
Інгредієнти:
– 4 столові ложки майонезу;
– 5 – 6 столових ложок сметани;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка перцю;
– 2 чайні ложки паприки;
– 2 чайні ложки куркуми або карі;
– 50 мілілітрів соєвого соусу.
Приготування:
- Спочатку змішуємо рідкі інгредієнти.
- Потім додаємо спеції та ще раз добре перемішуємо маринад до однорідності.
- Покриваємо маринадом курятину, накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник.
- Курочці достатньо пробути у маринаді щонайменше годину, однак для кращого ефекту краще маринувати м'ясо більш тривалий час.
Смачного!
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