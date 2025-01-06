У кожного з нас є свої секрети маринування м'яса. Однак в будь-якому випадку варто знати кілька універсальних правил, які точно вбережуть від помилок. 24 Канал пропонує нагадати їх, скориставшись порадами УНІАН.

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Головне – кислота

Який маринад ви б не обрали, завжди варто пам'ятати, що в ньому повинен бути компонент, який у своєму складі містить кислоти. Йдеться про вино, оцет, кефір, ківі, гранатовий сік тощо.

Якщо ви зможете правильно вгадати з пропорціями – м'ясо просто танутиме в роті.

Улюблена страва / Фото Pixabay

Сіль – зайва

Для свинини чудово підійде хмелі-сунелі, суміш для шашлику або ж інший мікс спецій. Що стосується яловичини, то в цьому випадку доречнішими будуть прованські трави і різні кисло-солодкі соуси.

Але пам'ятайте, що на етапі маринування не варто додавати сіль. Якщо ви коли-небудь солили або в'ялили м'ясо, то знаєте, що цей інгредієнт витягує з м'яса соки, а це протилежність тому, що ми очікуємо від маринування.

Скоринка – наприкінці

Чудовий спосіб отримати апетитну скоринку – незадовго до кінця приготування змастити м'ясо медом з гірчицею. І пам'ятайте, що солодкі інгредієнти не треба додавати до маринаду, інакше м'ясо буде горіти.

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