Щоб головна різдвяна страва була смачною, потрібно дотримуватися простих рекомендацій. Як не зіпсувати кутю, розповідає 24 Канал.

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З якої крупи готувати кутю, а з якої – ні

Кутя складається з трьох основних інгредієнтів: зерна, меду та маку. Кожен з них має глибоке символічне значення – зерно уособлює концепцію воскреслого життя, мед – здоров'я та щастя, а мак вважається символом сімейного добробуту.

Протягом історії в різних регіонах України, як і в інших країнах, кутю готували з різних зернових, зокрема з жита, ячменю, пшениці, сочевиці, перлової крупи та рису. Останнім часом страву також готують з очищеної та подрібненої пшениці, відомої як булгур.

Сьогодні традиційною вважається кутя із пшениці. Однак слід пам'ятати, що існує озима пшениця (з м'яких сортів) і яра (з твердих сортів).

Увага. Якщо ви не встигли замочити крупу, вам знадобиться крупа з м'яких сортів – варити її необхідно близько 30 – 40 хвилин на слабкому вогні. А якщо для приготування куті використовувати пшеницю твердих сортів, то варити її доведеться значно довше – приблизно 3 години.

Пшоняна кутя може припасти до смаку не всім, адже пшоно має яскраво виражений смаковий профіль. Кулінари рекомендують підсилити її смак за допомогою сухофруктів та меду.

Для тих, хто вирішив приготувати кутю з рисом, бажано обирати пропарений рис. Саме така технологія обробки гарантує, що рис збереже розсипчасту текстуру, навіть якщо приготована страва зберігатиметься більше однієї доби.

Найпростіший рецепт куті – з булгуру, адже це, по суті, також пшениця, що пройшла спеціальну обробку. Час приготування за цим простим рецептом становить від 15 до 20 хвилин. А в деяких регіонах готують куті з сочевиці, гречки та інших злаків, хоча ці варіанти вважаються радше винятками, ніж нормою.

Зауважимо, яку би крупу ви не обрали, в будь-якому разі, перед тим, як її варити, перевірте, чи не залежалась вона, чи не має затхлого запаху. Таке може трапитися, якщо довго зберігати крупи в поліетиленових пакетах.

Секрети смачної куті

Пшениця вариться довго, тож візьміть посуд з товстим дном, або зваріть її в мультиварці в довгочасовому режимі.

Постійно мішати крупу не треба – лише раз, коли закипить.

Перед перетиранням маку обов'язково замочіть його на ніч у холодній воді, а потім відтисніть через марлю.

Щоб кутя не була дуже густою, розведіть її кип'яченою водою або узваром.

Додавайте інгредієнти тільки після того, як кутя охолоне – мед, мак, горіхи, сухофрукти. Якщо зробити це швидше – кутя вийде несмачною. Взагалі найкраще додавати горіхи, мед, мак і сухофрукти вже перед подачею на стіл. Інакше пшениця може затверднути.

Веселих свят!

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