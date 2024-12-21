Присмачують пшеницю медом, маком, горіхами, цукатами, родзинками або іншими сухофруктами, а ще заливають узваром. Рецепт найсмачнішої розсипчастої куті розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Рецепт різдвяної куті

Час: 1 година (2 години – якщо кутя нешліфована)

1 година (2 години – якщо кутя нешліфована) Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 стакан шліфованої пшениці;

– 150 грамів сухофруктів (яблука, абрикоси, груші, сливи);

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів горіхів волоських;

– 2 – 3 столові ложки меду;

– цукор до смаку та за бажанням.

Шліфована пшениця вариться 20 – 30 хвилин і не потребує замочування. Тому промийте її та поставте на середній вогонь. Коли помітите, що вона "лопає" – крупа готова. Вимкніть вогонь та залиште вистигати.

Поки пшениця вариться промийте сухофрукти та викладіть у каструлю з 2 літрами води. Поставте на вогонь та варіть узвар 10 – 15 хвилин після закипання.

Мак промийте, залийте окропом і залиште на 20 хвилин під кришкою. З розпареного маку злийте воду і перетріть зерна у ступці. Родзинки теж залийте окропом на 15 хвилин, а горіхи подрібніть.

У велику миску викладіть варену пшеницю і заправте медом, родзинками, горіхами та сухофруктами з узвару. Перемішайте та скуштуйте – за потреби додайте меду чи інших інгредієнтів, й доведіть до смаку. Подавайте до столу.

Веселих свят!

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