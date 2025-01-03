Варто лише трішки почаклувати, і звичне чаювання перетвориться на дегустацію та новий цікавий досвід. Як покращити буденний напій 24 Канал розповідає з посиланням на портал "Пательня".

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Які додатки покращать чай

Шкірка цитрусових

Цедра лимона та апельсина – справжній скарб для здоров’я. Вона містить максимальну кількість вітаміну С, флавоноїдів і клітковини, які сприятливо впливають на травлення та покращують настрій. Крім того, цедра додає чаю неповторний аромат!

Аніс

Чай із додаванням анісу стане чудовим засобом від болю в горлі та кашлю. А його зірочки не тільки покращать смак, але й гарно прикрасять напій.

Напій, який створює затишок / Фото Pixabay

Кардамон

Ця пряність подарує вашому чаю вишуканий смак і допоможе позбутися головного болю.

Кориця

Кориця створює атмосферу затишку, піднімає настрій і налаштовує на романтичний лад. Додайте дрібку меленої кориці до чаю або покладіть у чашку паличку цієї ароматної спеції.

Імбирний корінь

Імбир зігріває, тонізує, активізує обмін речовин і надає чаю не лише користі, але й насиченого смаку.

М’ята

М’ятний чай заспокоює нерви та допомагає відновити внутрішній баланс. Найкращий час для його вживання – вечір, перед сном.

Журавлина

Ці ягоди багаті на вітаміни. Розітріть їх із цукром і додайте в чай для яскравого смаку та користі для здоров’я.

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