Лате має чи не найбільшу популярність серед кавоманів, адже вдало балансує базові акценти кави та молока. Трішки почаклуйте над звичним напоєм – і ваше життя вже "не буде таким, як раніше", розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".
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Рецепт імбирного лате
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів кави еспресо;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 грами меленого імбиру;
– 2 грами меленої кориці;
– 1 грам меленого мускатного горіха;
– 1 мілілітр ванільного екстракту;
– цукор – до смаку.
Приготування:
Заваріть 100 мілілітрів еспресо і перелийте його у високу чашку або склянку.
Змішайте в мисці спеції, ванільний екстракт (або ванільний цукор) і звичайний цукор.
Підігрійте 75 мілілітрів молока в каструлі разом із сумішшю спецій і цукру, постійно збиваючи, поки цукор повністю не розчиниться.
Поступово додайте решту молока, вливаючи його частинами по 50 мілілітрів, і продовжуйте помішувати, доки суміш не стане однорідною. Нагрівайте до появи пари.
Влийте молочну суміш у каву, а зверху посипте меленим імбиром до смаку.
Смачного!
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