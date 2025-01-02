Лате має чи не найбільшу популярність серед кавоманів, адже вдало балансує базові акценти кави та молока. Трішки почаклуйте над звичним напоєм – і ваше життя вже "не буде таким, як раніше", розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".

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Рецепт імбирного лате

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів кави еспресо;

– 300 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 грами меленого імбиру;

– 2 грами меленої кориці;

– 1 грам меленого мускатного горіха;

– 1 мілілітр ванільного екстракту;

– цукор – до смаку.

Приготування:

Заваріть 100 мілілітрів еспресо і перелийте його у високу чашку або склянку. Змішайте в мисці спеції, ванільний екстракт (або ванільний цукор) і звичайний цукор. Підігрійте 75 мілілітрів молока в каструлі разом із сумішшю спецій і цукру, постійно збиваючи, поки цукор повністю не розчиниться. Поступово додайте решту молока, вливаючи його частинами по 50 мілілітрів, і продовжуйте помішувати, доки суміш не стане однорідною. Нагрівайте до появи пари. Влийте молочну суміш у каву, а зверху посипте меленим імбиром до смаку.

Смачного!

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