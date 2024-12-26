Коли похолодає й чи будуть уже великі морози, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Похолодання в Україні

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби, 26 – 28 грудня, вночі та вдень від -3 до +4 градусів, тільки 26 грудня на Заході та Півночі вночі 0 – -5 градусів. Тим часом у Карпатах вночі та вдень -3 – -10 градусів.

Напередодні Наталія Птуха розповідала, що після 27 грудня, можливо, будуть нижчі значення. Особливо вночі. Синоптикиня пояснила, традиційно під час антициклонів, якщо є прояснення, температура може бути нижчою.

Втім, різкого похолодання аж до сильних морозів в Україні ще не буде. Навіть до -15 градусів поки не очікується.

Лише локальне зниження до -6, можливо, -8 градусів. У Карпатах дещо нижче, але так по території України – більше не очікуємо,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

До речі, за розрахунками на 24 грудня, погода на Новий рік 2025 буде спокійною через вплив поля високого тиску.

"Без опадів і температурний фон приблизно такий самий, як ми маємо зараз. Вдень, звичайно, можуть бути плюси, це не виключено", – зазначила Наталія Птуха.