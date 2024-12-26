Когда похолодает и будут ли уже большие морозы, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Похолодание в Украине

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток, 26 – 28 декабря, ночью и днем от -3 до +4 градусов, только 26 декабря на Западе и Севере ночью 0 – -5 градусов. Тем временем в Карпатах ночью и днем -3 – -10 градусов.

Накануне Наталья Птуха рассказывала, что после 27 декабря, возможно, будут ниже значения. Особенно ночью. Синоптик объяснила, традиционно во время антициклонов, если есть прояснения, температура может быть ниже.

Впрочем, резкого похолодания вплоть до сильных морозов в Украине еще не будет. Даже до -15 градусов пока не ожидается.

Только локальное снижение до -6, возможно, -8 градусов. В Карпатах несколько ниже, но так по территории Украины – больше не ожидаем,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Кстати, по расчетам на 24 декабря, погода на Новый год 2025 будет спокойной из-за влияния поля высокого давления.

"Без осадков и температурный фон примерно такой же, как мы имеем сейчас. Днем, конечно, могут быть плюсы, это не исключено", – отметила Наталья Птуха.