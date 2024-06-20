Графіки відключень у Львові вводять за розпорядженням Укренерго, коли в українській енергосистемі виникає дефіцит потужності.

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Як вимикатимуть світло у Львові 20 червня

За розпорядженням Укренерго, 20 червня графіки погодинних відключень у Львові діють з 06:00 до 24:00.

Крім цього, з 11:00 до 22:00 можливе застосування відключень під час білих клітинок. Тобто відключення світла для деяких користувачів можуть бути довшими.

Графіки відключень у Львові

Наразі у Львові діють 6 груп відключень світла. Для кожної з них є сталі графіки, які передбачають різні відключення світла залежно дня тижня щонайменше на 2 години.

Як дізнатися свою групу відключень Свою групу відключень у Львові за декілька кліків можна дізнатися Свою групу відключень у Львові за декілька кліків можна дізнатися на сайті обленерго.

Червоні клітинки показують, коли у вашій групі точно не буде світла. Білі – коли можливе додаткове відключення.

Графіки відключень світла для кожної групи:

Застосування однієї черги означає відключення лише у червоній "зоні" графіку, застосування двох черг відключень з великою вірогідністю означає знеструмлення і під час червоної, і під час білої "зони",

– пояснили в Львівобленерго.

Іноді час застосування графіків відключень може скорочуватись. Це може бути пов'язано зі зменшенням споживання, а іноді з погодними умовами. До прикладу, коли в сонячний день сонячні електростанції можуть закривати певну частку потреби в електропостачанні.

Тобто якщо ви бачите інформацію, що цього дня відключення будуть відбуватися не цілу добу, а, до прикладу, з 01:00 до 13:00, дивіться свою групу погодинних відключень і шукайте, коли у вас буде знеструмлення саме в цьому часовому проміжку. Буває таке, що може пощастити і у вас взагалі не вимикатимуть світло у вказаний період.

Зверніть увагу! Іноді термін включення під час планових вимкнень може затримуватися. Адже на багатьох енергооб'єктах відключення і включення працівники виконують вручну і бригаді може знадобитися додатковий час.