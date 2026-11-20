У кількох регіонах запровадили аварійні відключення через масовану атаку / Getty Images
20 листопада Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Ворог бив по критичній інфраструктурі, внаслідок чого у кількох областях погіршилася ситуація з енергопостачанням.
Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".
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Де запровадили аварійні відключення світла?
У низці областей запроваджено аварійні графіки відключення. Серед них Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області.
Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення
Екстрені відключення задіяли і у столиці. Як повідомили у ДТЕК, через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів.
В інших районах Києва діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.
Нагадаємо, Росія атакувала Україну реактивними дронами, балістикою і крилатими ракетами. У Києві ворог влучив одразу по трьох мостах через Дніпро, а також об'єкту критичної інфраструктури. Влада повідомила про загибель працівників "Київводоканалу".
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