Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

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Де запровадили аварійні відключення світла?

У низці областей запроваджено аварійні графіки відключення. Серед них Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області.

Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення– пояснили в компанії.

Екстрені відключення задіяли і у столиці. Як повідомили у ДТЕК, через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів.

В інших районах Києва діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну реактивними дронами, балістикою і крилатими ракетами. У Києві ворог влучив одразу по трьох мостах через Дніпро, а також об'єкту критичної інфраструктури. Влада повідомила про загибель працівників "Київводоканалу".