Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

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Где введены аварийные отключения электроэнергии?

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная. Для стабилизации ее работы в трех областях вынужденно применены аварийные отключения– пояснили в компании.

Экстренные отключения ввели и в столице. Как сообщили в ДТЭК, из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов.

В других районах Киева действуют экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей.

Напомним, Россия осуществила атаку на Украину реактивными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В Киеве враг поразил сразу три моста через Днепр, а также объект критической инфраструктуры. Власти сообщили о гибели сотрудников "Киевводоканала".