Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Adv

популярные видео

Сколько человек пострадало?

По состоянию на 07:27 известно о трех погибших. По предварительной информации, это сотрудники "Киевводоканала".

Предположительно, еще около 15 человек пострадали. 7 раненых медики госпитализировали в столичные больницы. Также оказывают помощь пострадавшим на месте.

Напомним, под утро враг запустил очередную партию баллистических ракет по Киеву. Власти сообщили о попаданиях в объект критически важной инфраструктуры.

Ночью столица также подвергалась ударам баллистических ракет. Враг бил по мостам через Днепр. Повреждения получили Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Движение по этим мостам ограничено.

Кроме того, Кличко рассказал о попадании обломка ракеты и возгорании в трехэтажном здании в Оболонском районе. В Подольском районе загорелось здание в нежилой застройке. В Голосеевском районе произошло попадание на территории объекта инфраструктуры.