В результате обстрела Киева есть погибшие / Pexels
Ночью и утром Россия наносила удары по Киеву баллистическими ракетами. К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Сколько человек пострадало?
По состоянию на 07:27 известно о трех погибших. По предварительной информации, это сотрудники "Киевводоканала".
Предположительно, еще около 15 человек пострадали. 7 раненых медики госпитализировали в столичные больницы. Также оказывают помощь пострадавшим на месте.
Напомним, под утро враг запустил очередную партию баллистических ракет по Киеву. Власти сообщили о попаданиях в объект критически важной инфраструктуры.
Ночью столица также подвергалась ударам баллистических ракет. Враг бил по мостам через Днепр. Повреждения получили Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Движение по этим мостам ограничено.
Кроме того, Кличко рассказал о попадании обломка ракеты и возгорании в трехэтажном здании в Оболонском районе. В Подольском районе загорелось здание в нежилой застройке. В Голосеевском районе произошло попадание на территории объекта инфраструктуры.
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