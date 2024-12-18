Як зміниться тариф на доставку газу

Тариф на доставку газу буде перераховуватись на початку року. Ця величина розраховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Зверніть увагу! Тариф на доставку газу діє навіть якщо громадяни не використовують паливо.

Такий тариф розраховується з урахуванням даних за газовий рік. Обчислити цю величину можна так:

кількість кубів, які були спожиті за газовий рік множимо на тариф за доставку куба, що діє зараз;

це значення ділимо на 12 (місяців).

Отриманий результат це і є тариф, який діятиме протягом нового року. Відповідно, якщо особи споживають мало газу, то і за доставку їм доведеться платити менше.

Нагадаємо! "Газовий рік" це період з жовтня по вересень.