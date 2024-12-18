Що з кредитним рейтингом "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" підтвердили, що це перевищує суверенний рейтинг України, що зараз знаходиться на рівні "RD", повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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У компанії також пояснили, що агентство оцінює зв’язки компанії з державою як помірні. Це дозволяє вважати її фінансову стійкість окремо від загальної ситуації в країні.

Щодо єврооблігацій "Нафтогазу", випущених через Kondor Finance plc, їх рейтинг залишився на рівні "C".

Зауважте! Це свідчить про високий ризик, але водночас компанія продовжує виконувати свої боргові зобов’язання за реструктуризованими у 2023 році облігаціями.

Ситуація з рейтингом відновлення

Рейтинг відновлення (Recovery Rating) залишився на позначці "RR6", що вказує на дуже низьку ймовірність повернення боргів у разі дефолту.

Важливо! Таким чином, попри складну економічну ситуацію в країні та високі ризики, "Нафтогаз" зберігає стабільність у виконанні своїх міжнародних зобов’язань.