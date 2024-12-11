Чому українцям надходять платіжки попри відсутність газу

Потрібно розуміти, що поки ви можете у будь-який момент відкрити вентиль та почати користуватися газом, платіжки будуть надходити, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Газмережі".

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Навіть, якщо Ви тимчасово газ не споживаєте, але приєднані до мережі, газорозподільна компанія продовжує дбати про справність газопроводів, підведених до вашої оселі, підтримує у них необхідний тиск газу,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Споживачі, що не користуються газом, мають платити за доставку мінімальний платіж. Його кінцеве значення залежить від газових приладів, що зареєстровані у оселі:

якщо в оселі встановлена газова плита, то в рік нараховується платіжка за доставку 39 кубометрів газу;

газу; газова плита та колонка – 126 кубометрів на рік;

на рік; опалювальний прилад – 314 кубометрів на рік.

Споживання природного газу в поточному календарному році не впливають на вартість послуг з розподілу природного газу в календарному році, а враховуються при розрахунку на наступний рік,

– повідомляє філія "Газмережі".

Зверніть увагу! Щоб не платити за доставку газу, потрібно відключитись від мережі. Для цього необхідно звернутись до регулятора.