Почему украинцам поступают платежки несмотря на отсуттствие газа

Нужно понимать, что пока вы можете в любой момент открыть вентиль и начать пользоваться газом, платежки будут поступать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".

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Даже если Вы временно газ не потребляете, но присоединены к сети, газораспределительная компания продолжает заботиться об исправности газопроводов, подведенных к вашему дому, поддерживает в них необходимое давление газа,

– говорится в сообщении регулятора.

Потребители, не пользующиеся газом, должны платить за доставку минимальный платеж. Его конечное значение зависит от газовых приборов, зарегистрированных в доме:

если в доме установлена газовая плита, то в год начисляется платежка за доставку 39 кубометров газа;

газа; газовая плита и колонка – 126 кубометров в год;

в год; отопительный прибор – 314 кубометров в год.

Потребление природного газа в текущем календарном году не влияют на стоимость услуг по распределению природного газа в календарном году, а учитываются при расчете на следующий год,

– сообщает филиал "Газовые сети".

Обратите внимание! Чтобы не платить за доставку газа, нужно отключиться от сети. Для этого необходимо обратиться к регулятору.