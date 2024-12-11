Українці почали отримувати тисячу Зеленського

Наразі тисяча гривень вже надходить українцям на картку Національного кешбеку, повідомляє 24 канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Він пояснив, що людині, яка ще не отримала виплату, не слід хвилюватися. Річ у тім, що банку потрібен час на опрацювання заяв. Тому усі, хто подав її у Дії, обов'язково отримають допомогу.

А якщо ще не встигли скористатися послугою — заходьте в Дію та оформлюйте Зимову єПідтримку з головного екрана застосунку,

— зазначив Федоров.

На що можна витратити виплату

Федоров нагадав, що витратити 1 000 гривень можна на такі речі:

комуналку;

ліки;

книги;

поштові послуги.

Також допомогу можна задонатити.

Перерахуйте єПідтримку на потреби військових, підсильте Сили оборони тисячею. Наприклад, через UNITED24. На сайті обирайте напрям або конкретний збір,

— закликав Михайло Федоров.

Як можна подати заяву на тисячу Зеленського

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав, що відучора заявки приймаються через банки-партнери.

Зауважте! Крім того, отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту.