Українці почали отримувати тисячу Зеленського
Наразі тисяча гривень вже надходить українцям на картку Національного кешбеку, повідомляє 24 канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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Він пояснив, що людині, яка ще не отримала виплату, не слід хвилюватися. Річ у тім, що банку потрібен час на опрацювання заяв. Тому усі, хто подав її у Дії, обов'язково отримають допомогу.
А якщо ще не встигли скористатися послугою — заходьте в Дію та оформлюйте Зимову єПідтримку з головного екрана застосунку,
— зазначив Федоров.
На що можна витратити виплату
Федоров нагадав, що витратити 1 000 гривень можна на такі речі:
- комуналку;
- ліки;
- книги;
- поштові послуги.
Також допомогу можна задонатити.
Перерахуйте єПідтримку на потреби військових, підсильте Сили оборони тисячею. Наприклад, через UNITED24. На сайті обирайте напрям або конкретний збір,
— закликав Михайло Федоров.
Як можна подати заяву на тисячу Зеленського
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав, що відучора заявки приймаються через банки-партнери.
Зауважте! Крім того, отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту.