Чи можна отримати "тисячу Зеленського" зараз

Попри те, що зимова допомога уже надходить на рахунки громадян, оформити цю підтримку можна і зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Оформити заявку на отримання цієї допомоги можна так:

онлайн – у застосунку Дія;

через Укрпошту (з 4 грудня);

у банках-партнерах (з 10 грудня).

"Тисяча Зеленського" надходить на рахунок для "Національного кешбеку". Відповідно, витратити ці гроші можна на обмежену кількість товарів та послуг, а саме: