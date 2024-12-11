Можно ли получить "тысячу Зеленского" сейчас
Несмотря на то, что зимняя помощь уже поступает на счета граждан, оформить эту поддержку можно и сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Первые переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карты граждан, которые подали заявления на ее получение.
Оформить заявку на получение этой помощи можно так:
- онлайн – в приложении Дия;
- через Укрпочту (с 4 декабря);
- в банках-партнерах (с 10 декабря).
"Тысяча Зеленского" поступает на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить эти деньги можно на ограниченное количество товаров и услуг, а именно:
- на коммунальные услуги;
- услуги связи;
- медицинские и ветеринарные услуги;
- образование;
- донаты;
- военные облигации и так далее.