Можно ли получить "тысячу Зеленского" сейчас

Несмотря на то, что зимняя помощь уже поступает на счета граждан, оформить эту поддержку можно и сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Первые переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карты граждан, которые подали заявления на ее получение.

Оформить заявку на получение этой помощи можно так:

  • онлайн – в приложении Дия;
  • через Укрпочту (с 4 декабря);
  • в банках-партнерах (с 10 декабря).

"Тысяча Зеленского" поступает на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить эти деньги можно на ограниченное количество товаров и услуг, а именно:

  • на коммунальные услуги;
  • услуги связи;
  • медицинские и ветеринарные услуги;
  • образование;
  • донаты;
  • военные облигации и так далее.