Можно ли получить "тысячу Зеленского" сейчас

Несмотря на то, что зимняя помощь уже поступает на счета граждан, оформить эту поддержку можно и сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Первые переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карты граждан, которые подали заявления на ее получение.

Оформить заявку на получение этой помощи можно так:

онлайн – в приложении Дия;

через Укрпочту (с 4 декабря);

в банках-партнерах (с 10 декабря).

"Тысяча Зеленского" поступает на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить эти деньги можно на ограниченное количество товаров и услуг, а именно: