Этот многослойный салат радует как вкусом, так и видом. Его "сердцем" является жареное куриное мясо, а французская горчица добавляет неповторимые пикантные нотки. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту Pysznosci.

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Рецепт салата "Снежная гора"

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 вареные картофелины;

– 1 луковица;

– 6 сваренных вкрутую яиц;

– 2 маринованных огурца;

– 1 запеченная куриная голень;

– 200 граммов тертого желтого сыра;

– 100 граммов майонеза;

– 100 граммов натурального йогурта;

– 2 столовые ложки французской горчицы;

– укроп – по вкусу;

– половина чайной ложки черного тмина;

– 3 – 4 столовые ложки уксуса;

– 2 столовые ложки сахара;

– половина чайной ложки соли;

– немного соли и перца – по вкусу.

Приготовление:

Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Приготовьте маринад, смешав 150 миллилитров кипятка с уксусом, щепоткой соли и 2 столовыми ложками сахара. Залейте им лук и оставьте на 30 минут. В отдельной миске смешайте натуральный йогурт, майонез и французскую горчицу. Добавьте измельченный укроп, черный тмин, щепотку соли и перца, тщательно перемешайте. Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками и перемешайте с небольшим количеством подготовленного соуса. Отваренный картофель натрите на крупной терке. Яичные белки и желтки также натрите отдельно в разные миски. На дно салатника выложите слой тертого картофеля и смажьте его соусом. Далее выложите куриное мясо, маринованный лук, нарезанные соленые огурцы, тертые желтки и тертый сыр. Каждый слой пропитайте ложкой соуса. Завершите салат слоем тертых белков, равномерно распределив их поверх блюда.

Приятного аппетита!

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