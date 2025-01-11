Цей рецепт підходить і для святкового столу, і для сімейної вечері. Як запекти щуку розповідає 24 Канал з посиланням на Smaker.

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Щука у духовці

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 щука;
– сіль – до смаку;
– лимонний перець – до смаку;
– 1 столова ложка холодного вершкового масла;
– 3 гілочки розмарину;
– 6 гілочок петрушки;
– 3 гілочки орегано.

Приготування:

  1. Щуку підготуйте: почистіть, випатрайте та ретельно промийте.
  2. Висушіть рибу та натріть сіллю і лимонним перцем зсередини й зовні.
  3. Вершковим маслом покрийте всі трави та покладіть їх у черевну порожнину щуки.
  4. На обох боках риби зробіть косі надрізи, щільно загорніть її у фольгу та покладіть у холодильник, бажано на ніч.
  5. Потім викладіть рибу на папір для випікання та загорніть так, щоб сік не витікав.
  6. Запікайте щуку приблизно 30 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.
  7. Подавайте гарячою.

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