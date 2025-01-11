Цей рецепт підходить і для святкового столу, і для сімейної вечері. Як запекти щуку розповідає 24 Канал з посиланням на Smaker.
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Щука у духовці
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 щука;
– сіль – до смаку;
– лимонний перець – до смаку;
– 1 столова ложка холодного вершкового масла;
– 3 гілочки розмарину;
– 6 гілочок петрушки;
– 3 гілочки орегано.
Приготування:
- Щуку підготуйте: почистіть, випатрайте та ретельно промийте.
- Висушіть рибу та натріть сіллю і лимонним перцем зсередини й зовні.
- Вершковим маслом покрийте всі трави та покладіть їх у черевну порожнину щуки.
- На обох боках риби зробіть косі надрізи, щільно загорніть її у фольгу та покладіть у холодильник, бажано на ніч.
- Потім викладіть рибу на папір для випікання та загорніть так, щоб сік не витікав.
- Запікайте щуку приблизно 30 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.
- Подавайте гарячою.
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