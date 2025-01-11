Цей рецепт підходить і для святкового столу, і для сімейної вечері. Як запекти щуку розповідає 24 Канал з посиланням на Smaker.

Цікаво Все, що треба – банка шпротів: рецепт ситного салату на всю сім'ю

Щука у духовці

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 щука;

– сіль – до смаку;

– лимонний перець – до смаку;

– 1 столова ложка холодного вершкового масла;

– 3 гілочки розмарину;

– 6 гілочок петрушки;

– 3 гілочки орегано.

Приготування:

Щуку підготуйте: почистіть, випатрайте та ретельно промийте. Висушіть рибу та натріть сіллю і лимонним перцем зсередини й зовні. Вершковим маслом покрийте всі трави та покладіть їх у черевну порожнину щуки. На обох боках риби зробіть косі надрізи, щільно загорніть її у фольгу та покладіть у холодильник, бажано на ніч. Потім викладіть рибу на папір для випікання та загорніть так, щоб сік не витікав. Запікайте щуку приблизно 30 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці. Подавайте гарячою.

Така смакота: як приготувати суп з броколі.