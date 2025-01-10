Цей класичний британський суп ви точно захочете назвати "стравою місяця". Він вкрай легкий у приготуванні, а його смак нікого не залишає байдужим. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом BBC Food.
Читайте також Коли одноманітність набридла: китайський суп-салат, який став хітом
Рецепт британського супу з броколі
- Час: 1 година
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1 дрібно нарізана червона цибуля;
– 1 крупно нарізана цибуля-порей;
– 1 подрібнений зубчик часнику;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 25 грамів вершкового масла;
– 100 грамів нарізаної кубиками картоплі;
– 400 грамів нарізаного броколі (може бути заморожене);
– 1 літр бульйону;
– 1 лавровий листок;
– сіль та перець до смаку;
– 150 мілілітрів жирного молока;
– 150 грамів тертого чеддера;
– грінки для подачі.
Приготування:
Розігрійте оливкову і вершкове масло у великій каструлі на повільному вогні. Обережно обсмажте цибулю, цибулю-порей і часник, час від часу помішуючи. Готуємо 10 хвилин.
Додайте картоплю і стебла броколі в сковороду і варіть кілька хвилин, перш ніж додати бульйон і лавровий лист. Щедро приправте сіллю і чорним меленим перцем, накрийте сковороду кришкою і доведіть до дуже слабкого кипіння. Продовжуйте варити суп приблизно 20 хвилин, поки стебла картоплі та броколі не стануть м’якими.
Вийміть лавровий лист і додайте в каструлю решту нарізаної броколі та молоко. Добре перемішайте і продовжуйте варити ще 3–5 хвилин, поки броколі не стане м’якою. Цей час залежатиме від розміру шматочків броколі. Будьте обережні, щоб не переварити броколі, вона все одно має зберегти свій яскраво-зелений колір.
Додайте чеддер, перемішайте, а потім збийте суп до однорідності за допомогою ручного блендера.
Перед подачею додаємо в тарілки із супом сухарики.
Смачного!
Швидко, просто та дуже смачно: варимо спагеті як італійці.