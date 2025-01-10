Цей класичний британський суп ви точно захочете назвати "стравою місяця". Він вкрай легкий у приготуванні, а його смак нікого не залишає байдужим. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом BBC Food.

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Рецепт британського супу з броколі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 дрібно нарізана червона цибуля;

– 1 крупно нарізана цибуля-порей;

– 1 подрібнений зубчик часнику;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 25 грамів вершкового масла;

– 100 грамів нарізаної кубиками картоплі;

– 400 грамів нарізаного броколі (може бути заморожене);

– 1 літр бульйону;

– 1 лавровий листок;

– сіль та перець до смаку;

– 150 мілілітрів жирного молока;

– 150 грамів тертого чеддера;

– грінки для подачі.

Приготування:

Розігрійте оливкову і вершкове масло у великій каструлі на повільному вогні. Обережно обсмажте цибулю, цибулю-порей і часник, час від часу помішуючи. Готуємо 10 хвилин. Додайте картоплю і стебла броколі в сковороду і варіть кілька хвилин, перш ніж додати бульйон і лавровий лист. Щедро приправте сіллю і чорним меленим перцем, накрийте сковороду кришкою і доведіть до дуже слабкого кипіння. Продовжуйте варити суп приблизно 20 хвилин, поки стебла картоплі та броколі не стануть м’якими. Вийміть лавровий лист і додайте в каструлю решту нарізаної броколі та молоко. Добре перемішайте і продовжуйте варити ще 3–5 хвилин, поки броколі не стане м’якою. Цей час залежатиме від розміру шматочків броколі. Будьте обережні, щоб не переварити броколі, вона все одно має зберегти свій яскраво-зелений колір. Додайте чеддер, перемішайте, а потім збийте суп до однорідності за допомогою ручного блендера. Перед подачею додаємо в тарілки із супом сухарики.

Смачного!

Швидко, просто та дуже смачно: варимо спагеті як італійці.