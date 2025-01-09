Італійська кухня славиться простотою, яка межує з вишуканістю, і Spaghetti aglio e olio чудово це ілюструють. Якщо вам потрібен швидкий обід або вечеря з італійськими нотками – 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Haps.

Читайте також Сир "косичка" та крабові палички: рецепт улюбленого салату тих, хто поспішає

Рецепт спагеті aglio e olio

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів спагеті;

– кілька зубчиків часнику;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– тертий пармезан для посипання;

– сіль та перець до смаку;

– подрібнена петрушка.

Приготування:

Закип'ятіть підсолену воду та додайте макарони. Зваріть до стану аль денте, злийте склянку води, в якій варили макарони. Поки макарони варяться, підготуйте інші інгредієнти. Очистьте та дрібно наріжте часник. Не використовуйте прес – шматочки часнику мають бути помітними. Налийте оливкову олію на сковороду та злегка розігрійте. Додайте часник і трохи підсмажте його – важливо, щоб часник лише віддав свій аромат, але не пересмажився. Додайте до сковороди подрібнену петрушку, перемішайте. Додайте відціджені макарони та добре перемішайте. Долийте півсклянки макаронної води, приправте сіллю та перцем. Трохи обсмажте все, доки не випарується зайва рідина і не утвориться ніжний соус. Розкладіть по тарілках і перед подачею посипте тертим пармезаном.

Смачного!

Це дуже просто: готуємо улюблені трубочки зі згущеним молоком, як у дитинстві.