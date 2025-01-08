Трубочки зі згущеним молоком – це той смаколик, який обожнюють абсолютно усі. Кожному їх смак відомий з дитинства, і вони ніколи не підводили, даруючи приємний смак та теплі спогади. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом Prosto Way, для якого не потрібно вафельниці.

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Рецепт трубочок зі згущеним молоком

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 120 грамів цукру;

– 120 грамів розтопленого масла;

– 150 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки солі;

– ваніль до смаку;

– банка вареного згущеного молока.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром до побіління та збільшення в об'ємі. В масу вливаємо розтоплене масло, додаємо сіль, ваніль та просіяне борошно. Вимішуємо тісто. Добре розігріваємо сковорідку та скручуємо вогонь на мінімум. Викладаємо ложку тіста та розподіляємо по поверхні, смажимо по 2 – 3 хвилини з кожної сторони до золотистого кольору. Потім скручуємо млинці у трубочки, наповнюємо згущеним молоком або ж білковим кремом, можна прикрасити горіхами.

Смачного!

Він просто дивовижний: ніжний італійський банановий десерт за лічені хвилини.