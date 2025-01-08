Трубочки зі згущеним молоком – це той смаколик, який обожнюють абсолютно усі. Кожному їх смак відомий з дитинства, і вони ніколи не підводили, даруючи приємний смак та теплі спогади. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом Prosto Way, для якого не потрібно вафельниці.
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Рецепт трубочок зі згущеним молоком
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 120 грамів розтопленого масла;
– 150 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– ваніль до смаку;
– банка вареного згущеного молока.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром до побіління та збільшення в об'ємі.
- В масу вливаємо розтоплене масло, додаємо сіль, ваніль та просіяне борошно. Вимішуємо тісто.
- Добре розігріваємо сковорідку та скручуємо вогонь на мінімум. Викладаємо ложку тіста та розподіляємо по поверхні, смажимо по 2 – 3 хвилини з кожної сторони до золотистого кольору.
- Потім скручуємо млинці у трубочки, наповнюємо згущеним молоком або ж білковим кремом, можна прикрасити горіхами.
Смачного!
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