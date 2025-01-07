Поєднання бананів та вершкових ноток завжди входило в топ десертних вподобань як дорослих, так і дітей. 24 Канал пропонує приготувати особливо ніжну насолоду за рецептом порталу "Добрі новини".

Цікаво 4 інгредієнти, без борошна і випічки: готуємо смачний торт за годину

Рецепт бананово-вершкового десерту

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 – 3 банани;
– 240 грамів молока;
– 40 грамів вершкового масла;
– 2 яєчні жовтки;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1/4 чайної ложки куркуми;
– 250 мілілітрів збитих вершків.

Приготування:

  1. Спочатку зніміть шкірку з бананів і наріжте їх невеликими кружечками. Покладіть банани в сотейник разом із вершковим маслом і тушкуйте до м’якості.

  2. За допомогою занурювального блендера перетворіть банани на пюре. Потім поступово додайте до пюре молоко і ретельно перемішайте. Введіть яєчні жовтки і куркуму, знову добре перемішайте.

  3. Додайте в масу лимонний сік і ще раз ретельно розмішайте. Варіть суміш на середньому вогні, постійно помішуючи, поки вона не загусне.

  4. Додайте приготовлену масу до збитих вершків і обережно збийте, поки інгредієнти не об’єднаються. Перекладіть суміш у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште для застигання.

  5. Перед подачею ще раз збийте масу до світлої консистенції.

  6. Перекладіть у кондитерський мішок і відтисніть у порційний посуд.

Смачного!

Його точно варто спробувати: оригінальний салат з оселедцем та мандаринами.