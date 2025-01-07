Поєднання бананів та вершкових ноток завжди входило в топ десертних вподобань як дорослих, так і дітей. 24 Канал пропонує приготувати особливо ніжну насолоду за рецептом порталу "Добрі новини".

Цікаво 4 інгредієнти, без борошна і випічки: готуємо смачний торт за годину

Інгредієнти:

– 2 – 3 банани;

– 240 грамів молока;

– 40 грамів вершкового масла;

– 2 яєчні жовтки;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1/4 чайної ложки куркуми;

– 250 мілілітрів збитих вершків.

Приготування:

Спочатку зніміть шкірку з бананів і наріжте їх невеликими кружечками. Покладіть банани в сотейник разом із вершковим маслом і тушкуйте до м’якості.

За допомогою занурювального блендера перетворіть банани на пюре. Потім поступово додайте до пюре молоко і ретельно перемішайте. Введіть яєчні жовтки і куркуму, знову добре перемішайте.

Додайте в масу лимонний сік і ще раз ретельно розмішайте. Варіть суміш на середньому вогні, постійно помішуючи, поки вона не загусне.

Додайте приготовлену масу до збитих вершків і обережно збийте, поки інгредієнти не об’єднаються. Перекладіть суміш у миску, накрийте харчовою плівкою і залиште для застигання.

Перед подачею ще раз збийте масу до світлої консистенції.